91 врач устроился на работу в больницы Пензенской области с начала года

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Как отметил министр здравоохранения Вячеслав Космачев, с начала года в больницы области пришел на работу 91 врач.

- Мы делаем все, чтобы в регионе работали высокопрофессиональные специалисты, а население могло получить полноценную квалифицированную медицинскую помощь, - отметил министр.

Только в августе девять медиков устроились на работу в различных районах области: в Башмаковской больнице появился инфекционист, в Сердобской – отоларинголог, офтальмолог, терапевт и медицинская сестра трудоустроились в Иссинскую, педиатр – в Кузнецкую, акушер-гинеколог – в Лунинскую. А в пензенскую детскую поликлинику пришел эндокринолог.

До конца года ожидается трудоустройство еще 96 врачей-специалистов. Среди них будут терапевты, педиатры, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, онкологи, травматологи-ортопеды, неврологи.