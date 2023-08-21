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НовостиПроисшествия21 августа 2023 10:31

Сотрудница пункта выдачи заказов в Пензе украла несколько товаров

Жительница Чувашии проработала в нем несколько месяцев прежде, чем совершила преступление
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

В Пензе по факту кражи нескольких товаров маркетплейса было заведено уголовное дело. Пропажу обнаружил владелец одного из пунктов выдачи. Проверив данные заказов, он узнал, что все они были сделаны на имя его сотрудницы.

Как выяснили полицейский, жительница Республики Чувашии 2004 года рождения устроилась на работу в ПВЗ. Спустя несколько месяцев она заказала пять золотых колец и кое-что из одежды на общую сумму 77 тысяч рублей. Когда товары пришли в пункт выдачи, она отменила заказ и оформила возврат. Только продавцам пришли пустые упаковки, поскольку товары девушка оставила себе.

Как отметила работница ПВЗ, драгоценности она сразу отнесла в ломбард. Остальное у нее изъяли.

Теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.