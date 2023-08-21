Команда Пензенской области принимает участие во Всероссийской спартакиаде среди трудящихся

Источник фото: Всероссийская спартакиада среди трудящихся

Честь Сурского края защищают 34 человека. Это представители различных предприятий, организаций и учреждений региона.

По информации пресс-службы регионального Минспорта, в состав команды вошли Анна Носкова, Екатерина Рогалева, Екатерина Аралина, Ирина Герасимова, Николай Коростелев, Сергей Кочедыков, Максим Антонов, Андрей Григорчев, Александр Макаров, Сергей Инжуватов, Сергей Громов, Владимир Сонин, Алексей Бунтов, Сергей Медунов, Надежда Корягина, Владимир Ерочкин, Евгений Шувалов, Юлия Шерхалина, Николай Гольтяпин, Андрей Гришин, Ольга Савелова, Алексей Теслик, Евгения Жилятова, Роман Коженков, Ольга Полякова, Алексей Фадин, Вячеслав Фалейчик, Роман Дадонов, Алексей Шалин, Антонина Лелюк, Александр Плетнев, Виталий Кузин, Вячеслав Кручинов, Дмитрий Маликов.

Спортсмены ведут борьбу за медали в десяти видах программы: волейбол, баскетбол, гиревой спорт, легкая атлетика, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, пулевая стрельба, шахматы и соревнования спортивных семей. Титулы сильнейших разыгрываются в личном и командном зачете.

Всего в Спартакиаде принимают участие около 700 атлетов из 26 регионов России.