В Пензе завершен подготовительный этап перекладки Суворовского коллектора

Фото: «РКС-Пенза»

«Сегодня была выполнена разгрузка трубы и 12- метровые отрезки сварены в «плеть», чтобы получилась цельная 160-и метровая труба. Одновременно с этим была организована перекачка стоков до и после заменяемого участка, чтобы вывести его из эксплуатации», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Завершение данных работ позволит завтра приступить к подготовке стартового и приемного котлованов, бурению пилотной скважины и протаскиванию новой трубы в трассе старого коллектора. После этого будут выполнены работы по переврезке существующих абонентов, объединение нового участка с существующими коммуникациями и засыпка котлована.

Полностью завершить работы на ул. Суворова планируется до 27 августа.