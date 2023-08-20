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НовостиНедвижимость20 августа 2023 15:19

В Пензе завершен подготовительный этап перекладки Суворовского коллектора

Как отмечает пресс-служба «РКС-Пенза», 20 августа специалисты предприятия и подрядной организации выполнили необходимый комплекс работ для подготовки к перекладке аварийного участка самотечного канализационного коллектора по ул. Суворова
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: «РКС-Пенза»

Фото: «РКС-Пенза»

«Сегодня была выполнена разгрузка трубы и 12- метровые отрезки сварены в «плеть», чтобы получилась цельная 160-и метровая труба. Одновременно с этим была организована перекачка стоков до и после заменяемого участка, чтобы вывести его из эксплуатации», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Завершение данных работ позволит завтра приступить к подготовке стартового и приемного котлованов, бурению пилотной скважины и протаскиванию новой трубы в трассе старого коллектора. После этого будут выполнены работы по переврезке существующих абонентов, объединение нового участка с существующими коммуникациями и засыпка котлована.

Полностью завершить работы на ул. Суворова планируется до 27 августа.