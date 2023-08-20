Житель Сурска предстанет перед судом за убийство знакомой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, 30 мая этого года мужчина, его сожительница и ее подруга распивали спиртное в квартире обвиняемого. В какой-то момент его благоверная ушла спасть в другую комнату.

Между хозяином квартиры и гостьей возникла ссора. Мужчина схватился за нож и несколько раз ударил им женщину в область головы и шеи, а после этого ушел спать.

Позже его сожительница обнаружила тело подруги и вызвала скорую помощь, однако медики смогли лишь констатировать смерть женщины. 68-летний мужчина был задержан и весь период расследования содержался под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.