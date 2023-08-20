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НовостиЗвезды20 августа 2023 12:01

В Пензе открылась выставка художницы Ольги Новгородской

Увидеть ее картины можно будет в течение месяца в кафе «Flat 8»
Екатерина БЕЛЯКОВА

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Открытие новой выставки Ольги было приурочено ко дню рождения художницы и состоялось в субботу, 19 августа.

В экспозицию вошли около 25 картин: среди них были и уже знакомые поклонникам творчества Ольги работы, и новые. Цветы, фрукты, животные и абстракция – все это, запечатленное на полотнах, поражает буйством красок. Часть картин сопровождались текстами-размышлениями о смысле нарисованного или истории создания.

Работы Ольги будут находиться в кафе еще несколько недель. Спешите увидеть!