В Пензе открылась выставка художницы Ольги Новгородской

Фото: Екатерина БЕЛЯКОВА

Открытие новой выставки Ольги было приурочено ко дню рождения художницы и состоялось в субботу, 19 августа.

В экспозицию вошли около 25 картин: среди них были и уже знакомые поклонникам творчества Ольги работы, и новые. Цветы, фрукты, животные и абстракция – все это, запечатленное на полотнах, поражает буйством красок. Часть картин сопровождались текстами-размышлениями о смысле нарисованного или истории создания.

Работы Ольги будут находиться в кафе еще несколько недель. Спешите увидеть!