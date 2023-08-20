Пензенец выращивал на своем участке мак

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Пензенской области, сообщение о том, что мужчина 1977 года рождения выращивает на своем участке наркосодержащие растения, полиция получила в августе.

Проверка информацию подтвердила. В ходе осмотра участка и дома подозреваемого правоохранители изъяли 564 куста мака и маковую солому общей массой 24 грамма. Мужчина рассказал, что все это было предназначено для личного потребления.

В отношении гражданина завели уголовные дела.