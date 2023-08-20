Пензенские росгвардейцы успокоили буйного постояльца гостиницы

Мужчина был передан в руки полиции. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Накануне в шестом часу вечера патруль Росгвардии, находясь на дежурстве, получил сообщение о том, что в гостинице в Ленинском районе Пензы происходит какой-то скандал.

Прибыв на место, правоохранители выяснили, что один из постояльцев отказался платить за проживание, поскольку, по его словам, у него не было денег. Персонал гостиницы попытались решить проблему своими силами, но мужчина начал нецензурно выражаться и неадекватно вести себя.

33-летний гражданин был задержан бойцами Росгвардии на месте и передан сотрудникам полиции.