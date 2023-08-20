19 августа продолжились атаки мошенниками доверчивых жителей Пензенской области и Мордовии

Следуя инструкции, женщина сняла денежные средства и перевела деньги через банкомат на названный злоумышленницей счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

А в Саранске 36-летняя научная сотрудница музея не позволила мошенникам похитить ее миллион.

Поверив назвавшемуся сотрудником ФСБ, что от ее имени злоумышленники пытаются оформить кредит, женщина оформила кредит на 1 млн и обналичила его. Но уже у банкомата, за шаг до перечисления денег неизвестным, вспомнила об этом распространенном трюке мошенников и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

МВД по Республике Мордовия напоминает: в случае сообщения о подозрительных финансовых операциях следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить по номеру телефона, указанному на обороте банковской карты. Ни при каких обстоятельствах не передавайте третьим лицам секретную информацию, размещенную на оборотной стороне вашей карты, а также не называйте коды, которые приходят вам на телефон в СМС, логин и пароль от личного кабинета в интернет-банке.

Прежде чем принять какое-либо решение, связанное с крупными денежными переводами, посоветуйтесь с близкими или специалистами.