В Пензенской области в Иссинскую участковую больницу трудоустроились три молодых специалиста

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Реальная мера соцподдержки медицинских работников в сельской местности стала возможной с началом реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Врачи, участвующие в программе, единоразово получают от 1 млн до 1,5 млн рублей, фельдшеры – от 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

В августе текущего года по программе «Земский доктор» в Иссинскую участковую больницу трудоустроились два специалиста: Кристина Абсатарова, врач – офтальмолог, и Ольга Шебалова, врач - терапевт. А участницей программы «Земский фельдшер» стала Оксана Хребетова. Она поступила на работу в фельдшерско-акушерский пункт совхоза «Маяк» медицинской сестрой.

При дефиците медицинских кадров в больницах и поликлиниках поддержка медработников, в том числе и молодых, особенно актуальна», - отмечает главный врач Иссинской участковой больницы Михаил Вертянкин.

Напомним, обеспечение больниц, поликлиник, ФАПов квалифицированными кадрами - важное направление нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Всего в 2023 году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» на работу в медицинские организации населенных пунктов региона должны переехать 49 врачей и 26 фельдшеров и медсестёр