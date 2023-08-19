Неделя моды «Знай Пензу» пройдет с 29 августа по 2 сентября

В рамках Недели моды состоится презентация местных дизайнеров и брендов жителям и гостям региона.

Программа включает экспертную пленарную сессию, встречи с представителями универмагов российских дизайнеров «SLAVA», выставку-продажу продукции участников, тематические мастер-классы, показ театральных и сценических костюмов, показы коллекций пензенских дизайнеров.

Главное событие Недели моды состоится 2 сентября на набережной реки Суры - более 20 локальных дизайнеров из Пензенской области презентуют свои коллекции жителям и гостям региона. Начало – в 16:30.