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НовостиОбщество19 августа 2023 11:57

Делегация Пензенской области принимает участие в фестивале «Таврида Арт»

Масштабное молодежное мероприятие стартовало в бухте Капсель в Крыму
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Делегация из Пензенской области познакомится с другими регионами в рамках выставки «Арт Экспо», примет участие в фестивале кино и торжественном открытии звезды «Легенды Тавриды» Владимира Машкова, а также посетит образовательные мастер-классы.

Помимо этого, наша делегация также проведет мастер-класс по прикладному творчеству для всех желающих.

В рамках добровольческой акции участники из Пензенской области наряду с другими сдают наборы канцтоваров для отправки их школьникам на территории новых регионов.

Сегодня состоится грантовый конкурс. На поддержку претендуют 10 пензенских проектов.