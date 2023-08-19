В Саранске прошла выставка локальных брендов республики

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Выставка открылась в пятницу, 18 августа, на проспекте Ленина. Экспозиции всех районов Мордовии расположились от Советской площади до улицы Коммунистической. Каждое муниципальное образование продемонстрировало, чем оно знаменито.

Например, Теньгушевский район представил свою традиционную «семицветку» - изящные вязаные изделия ярких расцветок.

- Нашему народному ремеслу уже 400 лет, - говорит вязальщица Валентина Муклецова. - Я сама занимаюсь им уже сорок лет. Знаю, что связанные мной носки и варежки носят по всей России и за рубежом - в США и Норвегии.

Выставку посетил глава республики Артем Здунов. Он осмотрел экспозиции и пообщался с участниками выставки.