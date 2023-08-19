В Пензе внесены изменения в маршруты движения общественного транспорта

По информации ГКУ, в связи с проведением аварийных ремонтных работ на ул. Суворова, на участке от ул. Московской до ул. Чехова, в целях обеспечения стабильной работы пассажирского транспорта, в период с 06:00 19 августа и до окончания работ внесены следующие изменения в схемы движения транспортных средств по маршрутам регулярных перевозок:

- движение автобусов большого и малого классов маршрутов №№ 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29 с ул. Кирова направлено по следующим улицам Бакунина – Володарского – Суворова и далее по маршрутам;

- движение автобусов большого класса маршрута №№ 82с, 99 с ул.Чехова направлено по следующим улицам: Суворова, Урицкого, Долгова, Московская, Октябрьская, Плеханова, Суворова и далее по маршрутам;

- движение автобусов малого класса маршрута №№20, 24, 73 с ул.Урицкого направлено по следующим улицам: Долгова, Московская, Октябрьская, Плеханова, Суворова и далее по маршрутам;

- движение автобусов малого класса маршрута №№9м, 93 с ул. Бакунина (Бакунинского моста) направлено по следующим улицам: Урицкого, Славы, Кирова и далее по маршрутам;

- движение автобусов большого и малого класса маршрута №№ 70, 149, 1, 5, 13, 34, 43, 49, 68 75 ,85, 89 при движении с ул. Рабочая направлено по следующим улицам: Долгова, Московская, Октябрьская, Володарского, Суворова, Чехова и далее по маршрутам;

- движение автобусов большого и малого класса маршрута №№ 70, 149, 1, 5, 13, 34, 43, 49, 68 75 ,85, 89 при движении с ул. Чехова направлено по следующим улицам: Суворова, Урицкого, Рабочая и далее по маршрутам;

- движение автобусов большого и среднего класса маршрута №165 при движении с ул. Чехова направлено по следующим улицам: Суворова, Урицкого, Долгова, Московская, Октябрьская и далее по маршруту;

- движение автобусов малого класса маршрута №12 при движении с ул.Октябрьская направлено по следующим улицам: Долгова, Урицкого и далее по маршруту в обоих направлениях;

- движение автобусов малого класса маршрута №59 при движении с ул.Рабочая направлено по следующим улицам: Долгова, Урицкого, Бакунина и далее по маршруту. При движении с ул.Бакунина (Бакунинского моста) направлено по следующим улицам: Урицкого, Долгова и далее по маршруту;

- движение автобусов малого класса маршрута №9к при движении с ул.Бакунина (Бакунинского моста) направлено по следующим улицам: Урицкого, Долгова, Московская, Октябрьская и далее по маршруту;

- движение автобусов малого класса маршрута №63 при движении с ул.Рабочая направлено по следующим улицам: Долгова, Московская, Октябрьская, Володарского, Суворова, Чехова и далее по маршруту; при движении с ул.Бакунина направлено по следующим улицам: Чехова, Суворова, Урицкого, Долгова и далее по маршруту;

- движение автобусов малого и среднего классов маршрутов №№77, 5к с ул. Чехова направлено по следующим улицам: Бакунина, Володарского, Суворова и далее по маршрутам;

- движение автобусов среднего классов маршрута №25 с ул. Чехова направлено по следующим улицам: Бакунина, Володарского, Суворова и далее по маршруту.