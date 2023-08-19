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НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:26

В Мордовии следователи СК устанавливают точную причину гибели жителя деревни Телимерки

Со слов односельчан, последние несколько дней одиноко проживавшего мужчину не было видно
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

Тело погибшего обнаружили 16 августа в пруду возле деревни Телимерки.

Темниковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка по факту гибели 58-летнего жителя Теньгушевского района. В ходе осмотра извлеченного из воды тела мужчины, а также при судебно-медицинском исследовании признаков насильственной смерти не установлено. В указанном населенном пункте погибший проживал один, и, со слов односельчан, последние несколько дней его не было видно.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины смерти погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.