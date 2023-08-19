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НовостиЗдоровье19 августа 2023 4:59

В Пензенскую область поступило более 50 тысяч доз детской вакцины от гриппа

Как напоминают специалисты,особенно вакцинация рекомендуется детям с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом.
Виктор ВИКТОРОВ

«Традиционно осенью, перед началом эпидемиологического сезона, в регионе проходит вакцинация от гриппа», - поясняет начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека министерства здравоохранения Пензенской области Оксана Гаврилова.

Пресс-служба Минздрава области напоминает, что ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа, определенной Национальным календарем профилактических прививок, подлежат дети с шестимесячного возраста, учащиеся 1-11 классов и студенты.Особенно в ней нуждаются дети с хроническими заболеваниями сердца, почек, бронхиальной астмой, судорожным синдромом.