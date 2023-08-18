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НовостиПроисшествия18 августа 2023 15:19

31-летняя жительница Пензы подозревается в попытке убийства

Жительница пыталась лишить жизни знакомого, но тот сумел от нее убежать
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по Пензенской области, инцидент произошел вечером 4 августа. Женщина и ее знакомый, к которому она испытывала неприязнь, находились в квартире подозреваемой. Началась ссора, в ходе которой пензячка схватилась за нож и несколько раз ударила им мужчину в область головы и груди.

Пострадавший сумел сбежать и спрятаться в соседней квартире, благодаря чему смог получить помощь и остался жив.

По факту было заведено уголовное дело. Подозреваемая вину в совершенном преступлении не признала.