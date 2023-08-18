В Неверкинском районе в аварию попала машина с шестью детьми

Фото: Сергей ГАПОН

Как сообщили в ведомстве, примерно в 16:50 на шестом километре автомобильной дороги «Неверкино – Корновар» столкнулись две машины, «ЗИЛ 433360» и «Лада Гранта». В легковушке, помимо водителя, находились шесть детей.

Девочки 2008, 2008, 2009 и 2012 годов рождения получили травмы и были госпитализированы. Водителя 1987 года рождения, мальчика 2020 года рождения и девочку 2017 года рождения после оказания медицинской помощи на месте отпустили домой. Водитель второго автомобиля не пострадал.

Обстоятельства случившегося выясняются.