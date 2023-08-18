В Вадинском районе состоялся турнир по мини-футболу

Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Помимо оказания всевозможной помощи населению в своем округе, парламентарий также занимается и популяризацией спорта и здорового образа жизни: закупает спортивный инвентарь для школ, форму для спортсменов и много другое. Кроме того, ежегодно, перед началом учебы в школах, Владимир Вдонин организовывает футбольные турниры среди школьников в своих районах.

В четверг, 17 августа, соревнования прошли в Вадинском районе. Состязания в хорошую погоду способствовали укреплению командного духа и отличному настроению спортсменов.

Перед началом турнира парламентарий обратился к участникам, напомнив им, что главное - это не победа, а участие:

- Вы все здесь победители, потому что просто пришли сюда и готовы бороться, - подчеркнул Владимир Вдонин. - Желаю вам хорошо провести время!

Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Депутат также поздравил юных жителей района со скорым началом учебного года и пожелал им хороших отметок. Кроме того, участников соревнований поприветствовал и глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев.

Соревнования прошли в дружеской и теплой обстановке. По итогам турнира победителем стала сборная основной общеобразовательной школы села Вадинск. Команды, занявшие призовые места, получили медали и новенькие футбольные мечи. Кроме того, всем участникам соревнований раздали сладкие подарки.

Депутат Владимир Вдонин продолжит работу по популяризации спорта в своем округе.