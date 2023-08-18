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НовостиСпорт18 августа 2023 11:19

В Вадинском районе состоялся турнир по мини-футболу

Его организовал депутат, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области по промышленной политике Владимир Вдонин
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Помимо оказания всевозможной помощи населению в своем округе, парламентарий также занимается и популяризацией спорта и здорового образа жизни: закупает спортивный инвентарь для школ, форму для спортсменов и много другое. Кроме того, ежегодно, перед началом учебы в школах, Владимир Вдонин организовывает футбольные турниры среди школьников в своих районах.

В четверг, 17 августа, соревнования прошли в Вадинском районе. Состязания в хорошую погоду способствовали укреплению командного духа и отличному настроению спортсменов.

Перед началом турнира парламентарий обратился к участникам, напомнив им, что главное - это не победа, а участие:

- Вы все здесь победители, потому что просто пришли сюда и готовы бороться, - подчеркнул Владимир Вдонин. - Желаю вам хорошо провести время!

Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Фото из личного архива депутата Владимира Вдонина

Депутат также поздравил юных жителей района со скорым началом учебного года и пожелал им хороших отметок. Кроме того, участников соревнований поприветствовал и глава администрации Вадинского района Михаил Буслаев.

Соревнования прошли в дружеской и теплой обстановке. По итогам турнира победителем стала сборная основной общеобразовательной школы села Вадинск. Команды, занявшие призовые места, получили медали и новенькие футбольные мечи. Кроме того, всем участникам соревнований раздали сладкие подарки.

Депутат Владимир Вдонин продолжит работу по популяризации спорта в своем округе.