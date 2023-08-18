В Пензе водоснабжение города должно нормализоваться в ближайшие часы

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Как информирует пресс-служба администрации города, насосные станции запущены с 6:20 и работают в штатном режиме.

В настоящее время идет постепенное заполнение городской системы водоснабжения и выход на нормативные параметры давления.

Протяженность распределительной сети составляет 860 км, в связи с этим для заполнения системы ресурсом потребуется несколько часов, также в первое время напор воды может быть снижен.

В случае возникновения вопросов, связанных с восстановлением подачи водоснабжения, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, в Горводоканал (тел: 32-13-50) или МКУ Управление по делам ГОЧС (тел: 63-10-05).

Выполнение данных работ было необходимо для подготовки к отопительному сезону.