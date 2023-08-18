В Саранске суд рассмотрит уголовное дело подпольного оружейника

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

ОП№3 УМВД России по го Саранск окончено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконных приобретении, хранении оружия и боеприпасов», а также незаконных приобретении, хранении взрывчатых веществ» и незаконном изготовлении оружия.

Деятельность подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов пресечена сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Мордовия весной текущего года, отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия.

В ходе проводимых мероприятий в квартире местного жителя, расположенной по улице Полежаева в Саранске, изъяты три единицы оружия: пистолеты Макарова, «Glock», «Baredda», два из которых переделаны под стрельбу боевыми патронами, одна пневматическая винтовка с признаками переделки, более 70 патронов различного калибра, порох, а также оборудование, инструменты и компоненты, необходимые для изготовления оружия.

Как пояснил обвиняемый, часть оружия и боеприпасов он приобрел посредством сети Интернет, 11 патронов самостоятельно изготовил в своей квартире, а взрывчатое вещество забрал у родственника, который скончался несколько лет назад.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.