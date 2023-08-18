В Пензенской области лишение свободы грозит похитителям трех породистых жеребцов

Фото: Пресс-служба регионального УМВД

С заявлениями о краже в августе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Пензенскому району обратились две местные жительницы и пензячка.

Они рассказали, что с территории незапертой конюшни, расположенной в селе Калинино, неизвестные лица похитили принадлежащих им трех породистых жеребцов. Материальный ущерб от действий злоумышленников составил более 250 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска злоумышленники были задержаны и доставлены в отдел полиции, где их личности были установлены. Ими оказались ранее судимые жители Пензы 1999 и 2000 годов рождения.

Один из них, как уточняет пресс-служба регионального УМВД, познакомился с потерпевшей и знал, что она содержит дорогостоящих скакунов в конюшне. Сговорившись, ночью похитители приехали на автомобиле «ГАЗ» к намеченному месту преступления. После этого перевезли коней на грузовой машине в Городищенский район для дальнейшей продажи на убой.

Злоумышленники в содеянном признались и рассказали, что на преступление пошли, чтобы поправить свое материальное положение.

В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенных лошадей полицейские изъяли и возвратили законным владельцам.

По данному факту в следственном отделе ОМВД России по Пензенскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.3 ст.158 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.