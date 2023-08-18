Подготовка пензенских спортсменов-скалолазов сегодня проходит на современном оборудовании

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Благодаря нацпроекту, тренировочный процесс пензенских скалолазов сегодня проходит в новых условиях. Для СШОР «Горизонт» было закуплено страховочное оборудование, веревки, оттяжки с карабинами и не только. На приобретение всего этого из федерального и регионального бюджетов выделили 400 тысяч рублей.

Атлеты уже освоили новые скалодромы по дисциплинам «трудность» и «боулдеринг», открытие которых состоялось в ДЕ «Воейков» в июле 2023 года.

«Конечно, для качественной подготовки очень важна материально-техническая база, поэтому ей уделяем особое внимание. В тренировках скалолазов используется инвентарь, который быстро изнашивается. В рамках национального проекта в этом году у нас появилась возможность восполнить эту базу», - отметила заместитель министра физической культуры и спорта области Мария Юрина.

Новое оборудование уже сейчас помогает воспитанникам спортивной школы повышать свое мастерство. Благодаря созданию новых скалодромов, в Пензе впервые запланировано проведение финала Спартакиады учащихся России в 2024 году.

Пензенские атлеты начали подготовку к этим серьезным стартам.