В Пензе открыли новую выставку рисунков детей из Донецка

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения советского писателя, автора произведений для детей и рассказов о природе и охоте Михаила Михайловича Пришвина.

Директор музея «Арт-Донбасс» Екатерина Калиниченко направила видеоприветствие посетителям Пензенского литературного музея и благодарственное письмо за организацию и проведение выставки генеральному директору Объединения Наталье Полевой.

В Литературном музее это уже третья выставка работ участников и победителей Открытого конкурса детского рисунка, в рамках программы интеграции «Россия – Донбасс».

Свои работы представили художественные школы и изостудии Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, отмечает пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В рамках официального открытия гостям выставки продемонстрировали фрагмент документального фильма о Михаиле Пришвине и видеофрагмент цитаты из дневников автора знакомых с детства рассказов - «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб» и «Женьшень».

Первыми посетителями выставки, которые открыли для себя Михаила Пришвина через детскую живопись, стали подопечные «Комплексного центра социальной помощи семье и детям» Первомайского района г. Пензы. По окончании мероприятия ребята посетили основную экспозицию «Пензенская земля - русской литературе».

Выставка продолжит свою работу до середины ноября 2023 года.