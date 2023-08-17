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НовостиОбщество17 августа 2023 14:06

Пензенские поисковики отправились на «Вахту Памяти» в Беларусь

Отряд «Поиск-Вездеход» примет участие в Международной полевой поисковой экспедиции уже в 12-й раз
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба министерства внутренней и информационной политики Пензенской области

Фото: Пресс-служба министерства внутренней и информационной политики Пензенской области

Совместно с 52-м Отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь пензенцы снова будут искать останки красноармейцев в Рогачевском районе Гомельской области.

- За предыдущие годы работы мы нашли останки 364 бойцов и офицеров, установили имена 47 красноармейцев по медальонам, орденам и медалям. Среди этих героев было 16 наших земляков, - отметила руководитель поискового отряда «Поиск-вездеход» Лариса Казакова.