Пензенские поисковики отправились на «Вахту Памяти» в Беларусь

Фото: Пресс-служба министерства внутренней и информационной политики Пензенской области

Совместно с 52-м Отдельным специализированным поисковым батальоном Министерства обороны Республики Беларусь пензенцы снова будут искать останки красноармейцев в Рогачевском районе Гомельской области.

- За предыдущие годы работы мы нашли останки 364 бойцов и офицеров, установили имена 47 красноармейцев по медальонам, орденам и медалям. Среди этих героев было 16 наших земляков, - отметила руководитель поискового отряда «Поиск-вездеход» Лариса Казакова.