Открытие школы в пензенском микрорайоне Заря состоится в 2024 году

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

Во время интервью для радио «Вести FM.Пенза», он ответил, что школа в Городе Спутнике на 2425 мест будет открыта на год раньше - 1 сентября 2023 года. Помимо этого, в этом году также завершится и строительство школы на 1100 мест в микрорайоне ГПЗ. Открытие этих двух учреждений поможет закрыть потребность в местах для школьников в двух микрорайонах.

Алексей Кирсанов рассказал и о ходе строительства школы в Заре. Учреждение на 1100 мест будет введено в эксплуатацию в будущем году.

В ходе беседы также была затронута тема капитальных ремонтов в 16 школах региона, проводящихся в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». В среднем строительная готовность школ составляет более 90%, а капремонт школ продолжится и в 2024 году.