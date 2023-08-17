Несколько пензенских троллейбусов и автобусов изменили свои маршруты

Фото: ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

Как сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», изменения вступили в силу вчера вечером и будут действовать до окончания работ (точная дата не называется).

Автобусы и маршрутки № 54, 66, 2а, 4, 6, 10, 29 после улицы Суворова поедут по Володарского, Бакунина, Кирова и снова вернутся на маршрут.

Автобусы №82с после улицы Кирова направятся по Чехова, Долгова, Московской, Октябрьской, Плеханова, Суворова.

Маршрутки №99 с улицы Суворова поедут по Плеханова, Бакунина, Чехова и Суворова и далее по маршруту; с улицы Кирова они поедут по Чехова, Долгова, Октябрьской, Плеханова и Суворова.

Маршрутки № 5к, 77, 25 после Чехова будут курсировать по улицам Долгова, Московской, Октябрьской, Володарского, Суворова и далее по маршрутам.

Троллейбусы № 2 и 7 после улицы Суворова поедут по Плеханова, Октябрьской, Володарского, Горького, Кирова.

Троллейбусы №6 с проспекта Победы направляется на улицу Коммунистическую, потом на Суворова, Плеханова, Октябрьскую, Володарского, М. Горького, Кирова.