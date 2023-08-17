В Мордовии пассажирские перевозчики докатались до крупных штрафов

В результате были составлено около 100 материалов за различные нарушения, за каждое из которых должностные лица, ответственные за транспортные средства, не соответствующие требованиям безопасности, а также нарушившие ПДД водители заплатят внушительные штрафы.

Пресс-служба МВД РФ по РМ приводит печальную статистику: за 7 месяцев 2023 года на территории республики зарегистрировано 12 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, в которых два человека погибли и 12 получили травмы.

В Госавтоинспекции призывают пассажиров с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте.