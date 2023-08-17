На пять лет может лишиться свободы 25-летний пензенец, угнавший автомобиль своей знакомой

В отдел полиции №4 УМВД России по городу Пензе обратилась местная жительница 1992 года рождения. Заявительница рассказала, что её знакомый неправомерно завладел принадлежащим ей автомобилем марки «Рено Логан».

Как уточнила пресс-служба УМВД региона, в ходе общения с новым знакомым женщина рассказала о неполадках в своём автомобиле. Он пообещал его отремонтировать.

Через некоторое время жительница Пензы решила узнать о своём транспортном средстве, но мужчина перестал принимать от неё звонки.

Участковые уполномоченные полиции установили личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался пензенец 1998 года рождения.

Свою вину он признал и рассказал, что на данном автомобиле ездил по своим рабочим вопросам, так как его транспортное средство вышло из строя.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.