Куда поедут в первую очередь поливочные машины после отключения воды в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

Мы уже сообщали об отключении на сутки водоснабжения в целом ряде кварталов Пензы.

Вечером 16 августа глава города Пензы провел штаб по отключению водоснабжения.

Напомним, что в рамках подготовки к отопительному сезону ООО «Горводоканал» запланирован ремонт запорной арматуры на насосной станции «Сурский Водозабор» и распределительной сети водопровода. На время проведения работ с 8.00 часов 17 августа до 8.00 часов 18 августа будут введены ограничения водоснабжения горожан.

В связи с этим глава Пензы поставил задачу районным администрациям во взаимодействии с единой дежурно-диспетчерской службой Пензы оперативно отрабатывать заявки по подвозу технической воды, отмечает пресс-служба администрации города.

«В приоритете – больницы, городские учреждения, но и жилой сектор не должен оставаться без внимания», – отметил он.

Представитель ресурсоснабжающей организации сообщил, что для этих целей будет задействовано три единицы техники.

«Нужно направить в помощь Горводоканалу 19 поливомоечных машин МБУ «Пензавтодор» для подвоза технической воды», – распорядился градоначальник.

Также Александр Басенко дал поручение в каждом районе определить точки размещения гидрантов для заправки техники водой, на местах с 8 часов утра четверга организовать дежурство.

«Всем ответственным лицам необходимо держать ситуацию на круглосуточном контроле, чтобы минимизировать последствия отключения потребителей», – резюмировал глава города.