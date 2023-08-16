В Пензе состоялось подведение итогов сборов ПФО «Гвардеец» и награждение победителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Две недели юные представители 14-ти регионов Приволжского федерального округа, Донецкой Народной Республики и Запорожской области изучали основы военной службы, участвовали в спортивных состязаниях. С ними работали опытные наставники и инструкторы пензенского военного вуза, регионального отделения «ДОСААФ».

В ходе сборов старшеклассники получили настоящую армейскую закалку: жили в условиях, максимально приближённых к военной службе, проходили боевую, строевую, физическую подготовку.Знакомились с конструкцией артиллерийских и инженерных систем, участвовали в учебных стрельбах на полигоне.

Как отмечает пресс-служба регионального правительства, обращаясь к юнармейцам, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев отметил важность спортивных состязаний для воспитания командного духа.

«Самое главное – вы становитесь ближе друг к другу, зарождается та самая дружба, которая поможет вам в будущем», - сказал заместитель полпреда.

Олег Мельниченко напомнил, что сборы проводятся на территории пензенского региона.

«И это большая честь – принимать ваши команды, а в их лице - регионы Приволжского федерального округа, Запорожской области и ДНР», - подчеркнул губернатор.

«Я просто уверен, что эти дни прошли для вас с пользой. И вы нашли новых друзей, - уточнил Олег Мельниченко. - Усвоили все воинские дисциплины, соревновались и побеждали - это очень важно».

Он пожелал ребятам успеха, осознанного выбора будущей профессии.

«Очень надеюсь, что определённым шагом в этом выборе станут сборы «Гвардеец» ПФО», - подытожил глава Пензенской области.

Награждение победителей и призёров командных соревнований, лучших игроков состоялось в таких номинациях, как баскетбол, мини-футбол, дартс, пейнтбол, волейбол, стрельба из пневматической винтовки, а также спортивное ориентирование.

Команда Пензенской области заняла 1 место в соревнованиях по мини-футболу, лучшим игроком стал также представитель нашей команды. Призы ребятам вручил губернатор Олег Мельниченко.