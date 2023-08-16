28-летний пензенец утонул, когда купался

Инцидент произошел на пруду возле городской больницы №6. Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

В Пензе организована доследственная проверка по факту гибели молодого мужчины. Как было предварительно установлено, днем 15 августа пензенец пришел отдохнуть на берег пруда у больницы №6. Парень был пьян, но это не остановило его желание пойти освежиться.

Во время купания молодой человек утонул. Его тело достали водолазы Пензенского пожарно-спасательного центра.

Место происшествия посетил следователь СУ СК по Пензенской области. С целью установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

КСТАТИ

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области, всего с начала старта купального сезона в регионе утонули 17 человек. Пять из них – это дети.

Представители ведомства напоминают о правилах безопасности: не купайтесь в нетрезвом виде! Не оставляйте детей без присмотра!