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НовостиОбщество16 августа 2023 9:43

Пензенские росгвардейцы проверяют школы перед началом учебного года

На данный момент 167 учреждений образования уже прошли проверку
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Всего же в зоне ответственности Росвардии находится 181 школа в Пензенской области.

Правоохранители проверяют, чтобы все учреждения были готовы к 1 сентября: в школах должны быть установлены системы оповещения и видеонаблюдения, а также кнопка сигнализации. Кроме того, проводится опрос сотрудников, знают ли они, как нужно вести себя в случае возникновения нештатных ситуаций.

При выявлении комиссией недостатков составляются соответствующие акты, в которых указываются сроки их устранения и рекомендации.