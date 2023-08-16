Пензенские росгвардейцы проверяют школы перед началом учебного года

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Всего же в зоне ответственности Росвардии находится 181 школа в Пензенской области.

Правоохранители проверяют, чтобы все учреждения были готовы к 1 сентября: в школах должны быть установлены системы оповещения и видеонаблюдения, а также кнопка сигнализации. Кроме того, проводится опрос сотрудников, знают ли они, как нужно вести себя в случае возникновения нештатных ситуаций.

При выявлении комиссией недостатков составляются соответствующие акты, в которых указываются сроки их устранения и рекомендации.