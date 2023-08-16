Мошенники списали со счета пензенца более 240 тысяч рублей

Мужчина понял, что говорил с мошенником только после того, как его уже обманули. Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Пензенец 1984 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств. Мужчина рассказал, что с ним по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником банка. «Представитель финансовой организации» заявил, что кто-то пытается оформить кредит на имя собеседника.

Чтобы уберечь себя, собеседник посоветовал пензенцу скачать некое приложение (как выяснилось, с его помощью можно было удаленно получить доступ к смартфону), а после зайти в банковское приложение. Мужчина так и сделал, после чего обнаружил, что на него оформили кредит, а пришедшие на счет от банка 240 тысяч рублей тут же были перечислены на неизвестный счет.

После этого гражданин осознал, что стал жертвой злоумышленников и обратился в полицию. По факту заведено уголовное дело.