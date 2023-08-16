Пензенские троллейбусы будут объезжать улицу Карпинского

Фото: ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области»

Как рассказали в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», работы рядом с домом №37 начались накануне днем. До их окончания (точная дата не называется) все троллейбусы, двигающиеся по улице Карпинского, будут ездить по измененным маршрутам.

Троллейбусы №1 после проспекта Победы поедут по Коммунистической, Суворова, мимо Центрального рынка, далее по Горького, Володарского, Пушкина, после чего вернутся на маршрут.

Троллейбусы №6 после проспекта Победы поедут по Коммунистической, Суворова, после чего вернутся на маршрут.

Троллейбусы №8 после улицы Ленина поедут мимо Монумента воинской и трудовой Славы, далее по проспекту Победы, мимо магазина «Василек» и снова вернутся на маршрут без заезда на Западную поляну.