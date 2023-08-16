Пензенская певица Татьяна Стаильская спела в Удмуртии вместе с «Бурановскими бабушками»

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Артистка Центра русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы, заслуженная артистка Пензенской области Татьяна Стаильская на VII Межрегиональном фестивале деревенской культуры "ГуртFест" в Удмуртии представила пензенский старинный костюм и пела песни, записанные в Пензенской области, отмечает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.

«Особо волнительно было выступать на одной сцене с "Бурановскими бабушками", - поделилась впечатлениями артистка.

Фестиваль прошел на территории этнографического музея-заповедника "Лудорвай" при поддержке Министерства культуры Удмуртии.