В Рузаевке водитель такси подозревается в незаконном хранении наркотиков

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Органами дознания ОМВД России по Рузаевскому району возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».

10 августа в ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники УНК регионального МВД обнаружили в квартире мужчины коноплю и марихуану общим весом более 25 граммов.

Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия приводит объяснения подозреваемого о том, что несколько дней назад он собрал на заброшенном поле в Рузаевском районе наркосодержащее растение, которое в последующем разложил в шкафу с целью сушки. Мужчина, работающий водителем службы такси, пояснил, что наркотики он хранил для личных целей. При этом запрещенное вещество он употреблял после рабочей смены.

Свою вину фигурант признал полностью. В отношении него избрана мера принуждения – обязательство о явке. Расследование продолжается. И, вероятно, дознаватели в полной мере проверят достоверность невинных рассказов про общение с травкой современного извозчика.