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НовостиЗдоровье16 августа 2023 4:10

В Пензе завершилась реконструкция поликлиники №2 Пензенской районной больницы

К зданию сооружен пристрой. Общая стоимость строительных работ составила более 138 млн рублей
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

«Кроме того, больница расширила возможности своей диагностической службы. Более 31 млн рублей были выделены из федерального бюджета на закупку оборудования. Приобретены аппараты УЗИ, маммограф, эндоскопическое оборудование», - рассказывает исполняющая обязанности главного врача Пензенской районной больницы Альбина Васильева.

За счет средств бюджета Пензенской области для медицинской организации закуплены видеоэндоскопические системы с видеоколоноскопами и бронхоскопами. Теперь в линейке оборудования Пензенской районной больницы есть все необходимые аппараты для комплексной и быстрой диагностики, в том числе выявления новообразований.

Перемены в облике и функциональных возможностях медицинского учреждения происходят в процессе реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021 – 2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отмечает пресс-служба регионального Минздрава, наряду с завершением реконструкции поликлиники № 2 ГБУЗ «Пензенская районная больница» программой модернизации в текущем году предусмотрен также капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения в 6-ти районах Пензенской области. В настоящее время капитальный ремонт уже завершен на двух объектах.