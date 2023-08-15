В Пензе по инициативе прокуратуры оператор сотовой связи оштрафован на 600 тысяч рублей

По информации пресс-службы Прокуратуры Пензенской области, в ходе изучения находящегося в производстве органа предварительного расследования уголовного дела по факту мошенничества с использованием информационно-коммуникационных технологий прокуратура Ленинского района Пензы установила, что 26-летнему пензенцу поступил звонок с номера с кодом АВС «499», идентифицированного, как принадлежащего федеральной службе безопасности. Однако вызов был инициирован из сети иностранного оператора связи, что свидетельствует об использовании мошенниками подменного телефонного номера.

Вопреки требованиям закона российский оператор связи при осуществлении телефонного соединения не принял мер к блокировке указанного звонка.

Введенный в заблуждение потерпевший в результате мошеннических действий злоумышленников лишился более 2,8 млн рублей.

По итогам проверки прокуратура Ленинского района Пензы возбудила в отношении оператора связи дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по прекращению оказания услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика в свою сеть связи в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области связи).

Постановлением мирового судьи организация оштрафована на 600 тыс. рублей.

Всего в текущем году в отношении операторов сотовой связи органы прокуратуры области возбудили 8 аналогичных дел об административных нарушениях.