В Мордовии полицейские нашли заблудившихся в лесу подростков

Она сообщила, что ее брат и его приятель заблудились.

Днем подростки поехали купаться на пруд в село Шапкино, у них украли велосипеды и они вынуждены были добираться пешком. Так как ребята проживают в другом месте, они заблудились.

Один из мальчиков успел позвонить сестре по мобильному телефону и сообщить, что они не могут самостоятельно выйти из леса домой и скинул геолокацию местонахождения, после чего телефон разрядился, отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия.

Незамедлительно на поиски подростков был ориентирован личный состав ММО МВД России «Краснослободский». К поиску присоединились сотрудники МЧС и волонтеры республиканской общественной организации «Поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН», руководитель которого Наталья Романчева, является членом Общественного совета при региональном МВД.

В 00:05 полицейские обнаружили подростков в лесопосадке рядом с п. Новое Зубарево, после чего мальчики были доставлены домой