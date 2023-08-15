В Госдуме пообещали разобраться с ростом цен на обучение в крупных медицинских вузах

Нельзя поднимать цены на обучение в медвузах, когда в стране не хватает врачей. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил зампред комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Алексей Куринный. Он подчеркнул, что подобные высшие учебные заведения находятся в ведомстве Минздрава РФ.

«На мой взгляд, шаг совершенно неверный, притом что кадров не хватает. Лишать возможности получать образование тех, кто это хочет сделать, неправильно. Безусловно, это плохо отразится на количестве тех специалистов, которых страна получит через шесть-семь лет после завершения обучения.

Я со свой стороны сделаю депутатский запрос: с чем связано столь резкое повышение цены и чем оно обосновано. Учредителями этих вузов является министерство здравоохранения Российской Федерации, поэтому, как только закончится у нас период условных каникул, этот запрос будет сделан».

По данным газеты «Коммерсантъ», наиболее ощутимо стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» выросла в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова - сразу на 235 тыс. рублей: с 415 до 650 тыс. рублей. Цена первого года обучения по специальности «Стоматология» в Сеченовке увеличилась с 450 до 700 тыс. рублей.

Отмечается, что в учебных заведениях повышение цен объясняют инфляцией и пандемией COVID-19.

В Минздраве в свою очередь отметили, что образовательные организации вправе самостоятельно определять стоимость платных услуг.