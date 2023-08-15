В администрации Пензы обсудили вопросы содержания водных объектов

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

«Экологическое оздоровление акваторий – необходимый шаг для повышения качества жизни граждан. В настоящее время у городской администрации нет полномочий по очистке водоемов на территории Пензы, так как они находятся в ведении Министерства лесного хозяйства. Тем не менее мы готовы оказать содействие в решении данного вопроса», – отметил градоначальник.

Участники совещания обсудили возможность включения водных объектов, территориально относящихся к Пензе, в федеральные программы по очистке рек, озер и водохранилищ, отмечает пресс-служба администрации города.

«Мы, со своей стороны, сформируем перечень водоемов с указанием оснований для проведения работ по их благоустройству, углублению и укреплению берегов», – подчеркнул Александр Басенко.

Глава Пензы поручил Управлению ЖКХ города подготовить официальное письмо в адрес Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области для включения водоемов в существующие программы по очистке водных объектов.