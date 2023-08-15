Пензенских триатлонистов поздравил Председатель региональной федерации триатлона

Мы уже сообщали об успешном выступлении в Липецке пензенских триатлонистов на первенстве России среди юниоров и юниорок, где пензенская команда по триатлону успешно выступила на общероссийской эстафете.

Сурские атлеты заняли вторую ступень пьедестала.

Юниоры 16-19 лет, участники пензенской федерации по триатлону, уступили лишь москвичам с минимальным отрывом в десять секунд.

Со словами поздравления к спортсменам обратился председатель федерации триатлона Пензенской области Дмитрий Лаврентьев:

«От всей души поздравляю юных спортсменов с высокой наградой. Это результат большой работы и наших ребят, и тренерского состава: мастеров спорта Алексея Захарова и Татьяны Брюханковой».

В состав команды Сурского края вошли воспитанники и ученики Училища олимпийского резерва: Сидоркин Илья, Рвянин Кирилл, Шишкина Виктория, Носкова Анастасия.