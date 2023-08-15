В Саранске полицейские установили подозреваемую в краже цепочки и крестика в поликлинике

Следственным отделом ОП№4 УМВД России по го Саранск возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

О хищении золотых цепочки и крестика в полицию сообщила 56-летняя женщина, отмечает пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия.

Как пояснила потерпевшая, в поликлинике, расположенной по улице Пролетарской, после прохождения флюорографии женщина случайно оставила на стуле в кабинете украшения, которые сняла перед процедурой. Вернувшись в кабинет спустя некоторое время, забытые вещи она не обнаружила. Ущерб, причиненный заявительнице, составил более 11 тысяч рублей.

В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группой ОП№4 были определены все пациенты, проходившие в этот день процедуру. При отработке указанных граждан установлена причастная к совершению преступления, которая выдала похищенное имущество.

По словам местной жительницы, увидев на стуле украшения, она решила их похитить, чтобы в последующем носить самой.

Свою вину женщина признала полностью. Расследование уголовного дела продолжается.