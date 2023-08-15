ВТБ в Пензенской области увеличил выдачи ипотеки на 46%

Это на 46% превысило результат за аналогичный период прошлого года и в 1,5 раза – 2021 года. При этом каждая вторая сделка в регионе прошла в рамках программ господдержки. В Приволжском федеральном округе за семь месяцев клиенты ВТБ оформили 24,6 тысяч жилищных займов на общую сумму свыше 92 млрд рублей.

Июль показал наибольший результат по выдачам ипотеки в 2023 году: во второй месяц лета клиенты ВТБ в регионе оформили 187 сделок на сумму почти 570,1 млн рублей.

«Продажи ипотеки в этом году растут динамичными темпами, каждый последующий месяц превосходит результат предыдущего. Развитие рынка стимулируют рост интереса ко вторичному жилью и загородным домам, а также высокая востребованность у жителей региона ипотечных госпрограмм.

Мы ожидаем, что вектор спроса заемщиков и далее будет смещаться в сторону вторичной недвижимости. По итогам января-июля в регионе доля выдач в рамках стандартных программ, по которым клиенты в основном приобретают готовое жилье, составила уже примерно половину от всех выданных кредитов в регионе», – прокомментировал управляющий ВТБ в Пензенской области Денис Педай.

В целом по России клиенты ВТБ с начала года заключили порядка 135 тысяч ипотечных сделок на сумму более 675 млрд рублей.