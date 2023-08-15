В Пензенской области в ссоре пенсионер стал угрожать супруге убийством штыковой лопатой

Причастного к совершению преступления установили участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Городищенскому району, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, ранее из-за конфликтных отношений мужчина сообщил своей супруге 1952 года рождения, чтобы она покинула его жилье и переехала в другое место, что она и сделала.

Вечером женщина пришла собрать свои оставшиеся вещи. Ее появление в доме вызвало гнев общавшегося с другой женщиной пенсионера.

В ходе конфликта злоумышленник стал угрожать женщине убийством штыковой лопатой. После этого потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.