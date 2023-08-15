Пензенские пловцы в составе сборной команды России выиграли 5 медалей Игр стран СНГ

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В соревнованиях успешно выступили представители Пензенской области. Антон Михеев и Максим Пронин выиграли 5 медалей, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Спортсмен СШОР «Союз» города Заречного Максим Пронин добавил в копилку наград полный комплект медалей. Максим выиграл «золото» в комбинированной эстафете 4х100 м, где выступал в составе сборной команды России. Пловец завоевал «серебро» на дистанции 200 м баттерфляй и «бронзу» в заплыве на 100 м баттерфляй.

В составе сборной команды России воспитанник пензенской областной СШОР водных видов спорта Антон Михеев выиграл «золото» в эстафете 4х100 м вольным стилем. Антон завоевал и личную награду – атлет финишировал третьим на дистанции 200 м вольным стилем.

Тренеры Антона – Галина Долгова и Наталья Абрамова, тренер Максима – Ангелина Ванькова.