Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт15 августа 2023 7:57

Пензенские пловцы в составе сборной команды России выиграли 5 медалей Игр стран СНГ

Соревнования по плаванию в рамках II Игр стран СНГ состоялись с 10 по 13 августа в Бресте
Виктор ВИКТОРОВ
Источник фото: Белорусская Федерация Плавания

Источник фото: Белорусская Федерация Плавания

В соревнованиях успешно выступили представители Пензенской области. Антон Михеев и Максим Пронин выиграли 5 медалей, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Спортсмен СШОР «Союз» города Заречного Максим Пронин добавил в копилку наград полный комплект медалей. Максим выиграл «золото» в комбинированной эстафете 4х100 м, где выступал в составе сборной команды России. Пловец завоевал «серебро» на дистанции 200 м баттерфляй и «бронзу» в заплыве на 100 м баттерфляй.

В составе сборной команды России воспитанник пензенской областной СШОР водных видов спорта Антон Михеев выиграл «золото» в эстафете 4х100 м вольным стилем. Антон завоевал и личную награду – атлет финишировал третьим на дистанции 200 м вольным стилем.

Тренеры Антона – Галина Долгова и Наталья Абрамова, тренер Максима – Ангелина Ванькова.