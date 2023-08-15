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НовостиОбщество15 августа 2023 7:18

В Пензе приняли Присягу выпускники Московской академии Следственного комитета России

Торжественная церемония состоялась в следственном управлении СК РФ по Пензенской области 14 августа 2023 года
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

По информации пресс-службы регионального СК, следователи следственного отдела по Ленинскому району города Пензы, Сердобского и Бессоновского межрайонных следственных отделов - выпускники Московской академии СК РФ, приняли Присягу сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Родионов С.В. вручил молодым специалистам служебные удостоверения и Кодекс чести русского офицера, отметив, что изложенные в нем принципы и сегодня не теряют своей актуальности для сотрудников СК России, и пожелал дальнейших успехов в службе.