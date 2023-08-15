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НовостиПроисшествия15 августа 2023 5:58

В Пензенской области после угрозы брата убить ручной косой мужчина обратился в полицию

Причастного к совершению преступления мужчину 1964 года рождения установили участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Городищенскому району
Виктор ВИКТОРОВ

Как отмечает пресс-служба УМВД региона, полицейские выяснили, что данный мужчина находился около дома совместно с братом 1972 года рождения. В ходе возникшей ссоры между родственниками злоумышленник стал угрожать хозяину жилища убийством ручной косой. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.