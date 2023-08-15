В Мордовии за незаконный вылов стерляди в Суре осуждены четверо мужчин

Фото: Пресс-служба регионального СК

С июля по октябрь 2021 года соучастники, используя самоходное транспортное средство и запрещенные орудия лова, осуществляли незаконный вылов стерляди в реке Сура на территории Большеберезниковского района. При этом они договорились выловленную рыбу и икру от нее продавать, а денежные средства делить между собой.

При этом действующий сотрудник полиции предоставлял им служебную информацию о предстоящих проверках со стороны контролирующих и правоохранительных органов с целью избежания задержания с незаконно добытой рыбой, получая за это от них часть незаконного улова, в том числе рыбой стерлядь.

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, с июля по октябрь 2021 года мужчины выловили не менее 33 экземпляров стерляди, содержащей около 2 кг икры.

Общий размер ущерба водным биологическим ресурсам Российской Федерации составил более 250 тысяч рублей. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК и ОРЧ СБ республиканского МВД.

Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Республике Мордовия, признаны судом достаточными для вынесения приговора четверым жителям республики. Они признаны виновными в незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов.

Бывший начальник отдела полиции признан виновным в превышении должностных полномочий.

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.